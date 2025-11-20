Лукашенко помиловал священников-католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании двух католических священников, передает БелТА. Они были осуждены за совершение тяжких преступлений против республики.

Из исправительного учреждения вышли отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич. Решение о помиловании было принято на фоне активизации диалога с Ватиканом. Вместе с этим учитывались принципы милосердия и доброй воли, а также проведение Юбилейного года в Римско-католической церкви.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил протоиерея Сергия Сальцова от церковного служения за распространение клеветы в адрес патриарха Кирилла и руководства Русской православной церкви. Священнослужителю запретили проводить богослужения и носить наперсный крест до момента принесения публичного покаяния. Сальцов вел активную антицерковную деятельность среди прихожан. Также он освобожден от обязанностей клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая в Рязани.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов отметил, что священники, ведущие блоги в социальных сетях, могут искажать основы православия в погоне за популярностью. По его словам, интернет-проповедь должна служить лишь начальной точкой для приглашения к глубокой духовной жизни.