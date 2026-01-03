«Второй Вьетнам»: Лукашенко резко осудил акт агрессии США против Венесуэлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решительно осудил атаку американских военнослужащих на Венесуэлу, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. По ее словам, которые передает БелТА, белорусский лидер считает, что американцам не нужен «второй Вьетнам».

Президент Белоруссии категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Лукашенко говорил совсем недавно. <…> В частности, о том, что это будет «второй Вьетнам» и американцам он не нужен, — подчеркнула Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой США. Как отметил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, именно этот орган Организации Объединенных Наций ответственен за обеспечение соблюдения международного права.

До этого стало известно, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Они же и вывезли политика из страны. Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить более детальную информацию позже, анонсировав пресс-конференцию 3 января в 19:00 мск.