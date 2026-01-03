Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН

Новый год — 2026
Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой США на страну, заявил в своем Telegram-канале министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто. По его словам, именно этот орган Организации Объединенных Наций ответственен за обеспечение соблюдения международного права.

В связи с преступной агрессией, совершенной правительством США против нашей Родины, мы потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН, ответственного за обеспечение соблюдения международного права, — подчеркнул глава МИД.

Ранее американский сенатор Майк Ли сообщил, что Вашингтон не планирует новых силовых действий против Каракаса. Он добавил, что это ему во время телефонного разговора сказал госсекретарь США Марко Рубио. Также политик признался, что целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

До этого президент США Дональд Трамп назвал блестящей операцию Вооруженных сил США в Венесуэле. По его словам, американские войска заранее спланировали свои действия. Кроме того, республиканец анонсировал пресс-конференцию, которая должна состояться 3 января в 19:00 по московскому времени.

