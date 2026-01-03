Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:52

В США раскрыли дальнейшие планы на Венесуэлу

Сенатор Ли: США не планируют атаковать Венесуэлу после задержания Мадуро

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
Вашингтон не планирует новых силовых действий против Каракаса, написал в соцсети Х американский сенатор Майк Ли. Он добавил, что это ему во время телефонного разговора сказал госсекретарь США Марко Рубио. Также политик признался, что целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей, — написал Ли.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении успешной операции против Венесуэлы, в результате которой из страны были вывезены Мадуро вместе с женой. Трамп пообещал предоставить более детальную информацию позже.

До этого политолог Константин Блохин высказал мнение, что США не начнут полномасштабное вторжение в Венесуэлу. По оценке эксперта, Вашингтон ограничится точечными ударами, чтобы оказать давление на Мадуро и заставить его предоставить доступ к ресурсам, избегая при этом дорогостоящей наземной операции.

Кроме того, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что вооруженные силы республики развернуты для защиты суверенитета страны. По его словам, меры приняты в рамках обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
Марко Рубио
