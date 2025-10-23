В России назвали главную опасность священников-блогеров

Священники, ведущие блоги в социальных сетях, могут исказить суть православия в погоне за популярностью, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, интернет-проповедь служит лишь отправной точкой, приглашением к глубокой и осмысленной жизни.

Священник, ведущий блог, — это мост между традиционным церковным укладом и современным миром. Наибольший отклик находят живые беседы на волнующие темы. Молодежь ценит честность и открытость. Да, существует опасность, когда стремление к популярности и развлекательный формат могут вытеснить суть. Православие может начать восприниматься как модное увлечение, а духовная жизнь — как набор лайфхаков, — отметил Иванов.

Он пояснил, что контент должен пробуждать жажду Бога, а не служить самопиаром. По словам Иванова, блоги не должны обещать быстрых решений духовных проблем, а призывать к труду и духовному росту. Депутат подчеркнул, что важно избегать излишнего пафоса и коммерциализации, превращающей веру в товар.

Нужно идти туда, где есть наша аудитория. Это видеоплатформы, социальные сети и мессенджеры. Успешны форматы коротких рассказов, ответов на вопросы, разборов текущих событий, а также более глубокие проекты — онлайн-курсы, беседы на культурные темы. Важно сочетать оперативность и качество подачи. Новые медиа — это мощный инструмент для поддержки общин, оперативного информирования, организации добровольческих инициатив и объединения людей, — добавил Иванов.

Он указал, что человек не должен быть разным в интернете и в храме. Депутат подчеркнул важность искренности, смирения, готовности слушать и слышать, глубокого понимания своей веры. По словам Иванова, успех измеряется не количеством просмотров, а тем, удалось ли помочь хотя бы одному человеку приблизиться к Богу.

