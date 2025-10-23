Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:39

В России назвали главную опасность священников-блогеров

Зампред ВРНС Иванов: священники-блогеры могут вытеснить суть православия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Священники, ведущие блоги в социальных сетях, могут исказить суть православия в погоне за популярностью, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, интернет-проповедь служит лишь отправной точкой, приглашением к глубокой и осмысленной жизни.

Священник, ведущий блог, — это мост между традиционным церковным укладом и современным миром. Наибольший отклик находят живые беседы на волнующие темы. Молодежь ценит честность и открытость. Да, существует опасность, когда стремление к популярности и развлекательный формат могут вытеснить суть. Православие может начать восприниматься как модное увлечение, а духовная жизнь — как набор лайфхаков, — отметил Иванов.

Он пояснил, что контент должен пробуждать жажду Бога, а не служить самопиаром. По словам Иванова, блоги не должны обещать быстрых решений духовных проблем, а призывать к труду и духовному росту. Депутат подчеркнул, что важно избегать излишнего пафоса и коммерциализации, превращающей веру в товар.

Нужно идти туда, где есть наша аудитория. Это видеоплатформы, социальные сети и мессенджеры. Успешны форматы коротких рассказов, ответов на вопросы, разборов текущих событий, а также более глубокие проекты — онлайн-курсы, беседы на культурные темы. Важно сочетать оперативность и качество подачи. Новые медиа — это мощный инструмент для поддержки общин, оперативного информирования, организации добровольческих инициатив и объединения людей, — добавил Иванов.

Он указал, что человек не должен быть разным в интернете и в храме. Депутат подчеркнул важность искренности, смирения, готовности слушать и слышать, глубокого понимания своей веры. По словам Иванова, успех измеряется не количеством просмотров, а тем, удалось ли помочь хотя бы одному человеку приблизиться к Богу.

Ранее иерей Кирилл Марковский заявил, что сумма в 100 тыс. рублей является чрезмерной роскошью для женщины и может привести к внутренним терзаниям. По его мнению, истинная христианка должна пожертвовать 90 тыс. из этой суммы на нужды храма.

священники
депутаты
соцсети
церкви
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.