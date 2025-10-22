Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:13

Священник заявил, что женщинам не нужно много денег

Иерей Кирилл Марковский заявил, что женщинам вредно иметь много денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сумма в 100 тыс. рублей является непозволительной роскошью для женщины и может стать источником душевных страданий, заявил в беседе с журналом «ФОМА» иерей Кирилл Марковский. По его словам, истинная христианка должна передать 90 тыс. из этой суммы на нужды храма.

Если у вас будет столько денег, это такое испытание, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тыс. нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше? Совесть будет совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь, — заявил священник.

Ранее протоиерей Михаил Швалагин заявил, что российские мужчины иногда совершают преступления под влиянием женщин, предъявляющих завышенные требования. По его мнению, такие женщины оказывают разрушительное воздействие на мужчин.

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что осознание возможной утраты любви помогает российским парам сохранять брак. Он напомнил, что сегодня вторая половинка может испытывать любовь, но уже завтра эти чувства способны исчезнуть.

женщины
священники
деньги
христианство
