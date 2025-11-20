В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы

Исход специальной военной операции в пользу России уже определен, заявил в ходе обсуждения проекта обращения ГД к правительству об ответных мерах на возможное хищение активов Евросоюзом председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обвинил НАТО в попытках компенсировать свои потери за счет российских активов, передает корреспондент NEWS.ru.

В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счет нашей страны компенсировать, — сказал Володин.

До этого глава депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что компания хранит €193 млрд (18 трлн рублей) замороженных активов России. По ее словам, из них €180 млрд (16 трлн рублей) принадлежат ЦБ РФ.

Урбен также отмечала, что готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она отметила, что такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.