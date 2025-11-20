Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:47

Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре

NEWS.ru: руководство школы в Краснодаре обвинило учеников в отравлении газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководство школы №104 в Краснодаре обвинило учащихся в инциденте с отравлением газом, заявил NEWS.ru один из учеников. По его словам, преподаватель проигнорировала жалобы детей на специфический запах в помещении.

Инцидент с отравлением произошел в 104-й школе на уроке биологии у параллельного класса. Ребята сразу почувствовали странный запах, как только вошли в класс. Сказали, что похоже на запах дихлофоса или чего-то такого. Все жаловались, но учитель это проигнорировала и не разрешила никому выходить. Потом нескольким девочкам стало плохо, у одной закружилась голова, и она начала терять сознание. Вечером после занятий еще двоих мальчиков из этого класса увезли в больницу. Говорят, их тошнило и рвало кровью. Родители подняли суматоху, потому что руководство школы сразу обвинило ребят, что они сами что-то намешали, — поделился ученик.

Он добавил, что после инцидента руководство школы провело общее собрание с преподавателями и родителями. По словам ученика, занятия проходят по расписанию, без изменений. Подросток также отметил, что медпункт в школе почти никогда не работает.

Ранее сообщалось, что в Сургутском политехническом колледже в Ханты-Мансийском автономном округе массово отравились студенты. 19 учащихся обратились за медицинской помощью, некоторых из них пришлось госпитализировать.

школы
ученики
отравления
Краснодар
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.