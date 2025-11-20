Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре

Руководство школы №104 в Краснодаре обвинило учащихся в инциденте с отравлением газом, заявил NEWS.ru один из учеников. По его словам, преподаватель проигнорировала жалобы детей на специфический запах в помещении.

Инцидент с отравлением произошел в 104-й школе на уроке биологии у параллельного класса. Ребята сразу почувствовали странный запах, как только вошли в класс. Сказали, что похоже на запах дихлофоса или чего-то такого. Все жаловались, но учитель это проигнорировала и не разрешила никому выходить. Потом нескольким девочкам стало плохо, у одной закружилась голова, и она начала терять сознание. Вечером после занятий еще двоих мальчиков из этого класса увезли в больницу. Говорят, их тошнило и рвало кровью. Родители подняли суматоху, потому что руководство школы сразу обвинило ребят, что они сами что-то намешали, — поделился ученик.

Он добавил, что после инцидента руководство школы провело общее собрание с преподавателями и родителями. По словам ученика, занятия проходят по расписанию, без изменений. Подросток также отметил, что медпункт в школе почти никогда не работает.

Ранее сообщалось, что в Сургутском политехническом колледже в Ханты-Мансийском автономном округе массово отравились студенты. 19 учащихся обратились за медицинской помощью, некоторых из них пришлось госпитализировать.