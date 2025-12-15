Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:08

Стало известно еще об одном сбитом над Москвой беспилотнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Системы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты. Общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 20.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты две цели. На местах падения обломков БПЛА начали работать экстренные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 90 беспилотников. Из них четыре БПЛА уничтожили над Московской областью. При этом большая часть дронов пришлась на Брянскую область, над регионом сбили 63 цели. Кроме того, три беспилотника нейтрализовали над акваторией Черного моря.

