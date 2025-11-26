Раскрыто, что грозит залитой перцовым газом школьнице из Владивостока

Пострадавшая от выстрела из газового пистолета ученица владивостокской школы может частично потерять зрение, заявил NEWS.ru врач офтальмолог, окулист Вячеслав Куренков. По его словам, для сохранения функции глаза ребенку может потребоваться хирургическое вмешательство.

Пострадавшей школьнице грозят как самые легкие последствия, которые через несколько часов проходят, так и тяжелые. Если поток сжатого газа попал в роговицу, то это может привести к ее разрыву. Естественно, это повреждающий фактор одного из главных оптических элементов глаза, поэтому последствия могут быть на всю жизнь. Дай бог, чтобы у этой девочки все прошло нормально, без тяжелых повреждений, но играть такими вещами нельзя, потому что они предназначены для защиты от непредвиденных ситуаций, а не для игры и тем более детей в школе, — высказался Куренков.

Он подчеркнул, что полная потеря зрения в данном случае маловероятна. Однако, по словам офтальмолога, могут возникнуть последствия, которые ограничат полноценное использование глаза. Куренков заключил, что возможно значительное искажение зрения, потребуется ношение очков или пересадка роговицы.

Ранее сообщалось, что в школе Владивостока произошла стрельба из газового пистолета, в результате которой пострадали семь детей. У них появились симптомы раздражения глаз и дыхательных путей.