День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:48

Раскрыто, что грозит залитой перцовым газом школьнице из Владивостока

Врач Куренков: получившая ожоги глаз на уроке девочка может частично ослепнуть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пострадавшая от выстрела из газового пистолета ученица владивостокской школы может частично потерять зрение, заявил NEWS.ru врач офтальмолог, окулист Вячеслав Куренков. По его словам, для сохранения функции глаза ребенку может потребоваться хирургическое вмешательство.

Пострадавшей школьнице грозят как самые легкие последствия, которые через несколько часов проходят, так и тяжелые. Если поток сжатого газа попал в роговицу, то это может привести к ее разрыву. Естественно, это повреждающий фактор одного из главных оптических элементов глаза, поэтому последствия могут быть на всю жизнь. Дай бог, чтобы у этой девочки все прошло нормально, без тяжелых повреждений, но играть такими вещами нельзя, потому что они предназначены для защиты от непредвиденных ситуаций, а не для игры и тем более детей в школе, — высказался Куренков.

Он подчеркнул, что полная потеря зрения в данном случае маловероятна. Однако, по словам офтальмолога, могут возникнуть последствия, которые ограничат полноценное использование глаза. Куренков заключил, что возможно значительное искажение зрения, потребуется ношение очков или пересадка роговицы.

Ранее сообщалось, что в школе Владивостока произошла стрельба из газового пистолета, в результате которой пострадали семь детей. У них появились симптомы раздражения глаз и дыхательных путей.

школы
ученики
происшествия
Владивосток
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.