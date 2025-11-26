Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока Семь детей пострадали при стрельбе из газового пистолета в школе во Владивостоке

Семь детей пострадали при стрельбе из газового пистолета в школе во Владивостоке, сообщил Telegram-канал SHOT. У них стали слезиться глаза, также началось жжение в дыхательных путях.

Как отметил канал, восьмиклассник без препятствий прошел с пистолетом через рамки металлоискателя и решил воспользоваться этим предметом во время занятия. Уроки в учебном заведении отменили, а детей отправили по домам. На место происшествия вызвали полицию, проводится проверка.

Ранее восьмиклассник получил травмы лица и попал в больницу в результате инцидента со стрельбой в краснодарской школе. По предварительной информации, подросток принес в учебное заведение сигнальный пистолет с шумовым патроном, а его друг снял предохранитель и произвел случайный выстрел, после чего пострадавший от испуга ударился головой о шкаф и упал на пол.

До этого в Санкт-Петербурге подростки устроили расправу над таксистом, выстрелив ему в лицо из газового пистолета из-за общения с несовершеннолетней сестрой одного из них. Инцидент произошел в Муринском парке, где 42-летний водитель ожидал девушку, с которой познакомился в соцсети.