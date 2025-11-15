Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 15:51

Подросток пришел в школу с пистолетом и попал в больницу от испуга

В Краснодаре подросток попал в больницу из-за случайного выстрела в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восьмиклассник получил травмы лица и попал в больницу в результате инцидента со стрельбой в краснодарской школе, сообщает региональная прокуратура. По предварительной информации, подросток принес в учебное заведение сигнальный пистолет с шумовым патроном, а его друг снял предохранитель и произвел случайный выстрел, после чего пострадавший от испуга ударился головой о шкаф и упал на пол.

В настоящее время несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении, — говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии учащийся разлил бром в ходе учебного занятия и был госпитализирован. Инцидент произошел в школе Каракулинского района, после чего учеников временно перевели на дистанционный формат обучения. Администрация образовательного учреждения предприняла необходимые действия по устранению последствий происшествия.

Кроме того, в образовательном учреждении на западе Москвы учащиеся девятого класса получили отравление, смешав транквилизатор с пивом и употребив данный состав в школьных стенах. Пятеро несовершеннолетних были госпитализированы, при этом медицинские работники охарактеризовали их состояние как стабильное.

Подросток пришел в школу с пистолетом и попал в больницу от испуга
