27 ноября 2025 в 16:31

Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru
В 90% школ Подмосковья организовали предпрофессиональные классы, рассказал 360.ru губернатор Андрей Воробьев. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.

Обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению на то направление, которое для себя выбрал ученик. Кто-то решает связать свою жизнь с IT, кто-то с бизнесом, а кто-то понимает, что его призвание — быть врачом или учителем, — рассказал Воробьев.

По словам губернатора, предпрофессиональные классы сотрудничают более чем с 400 партнерами — различными компаниями и корпорациями. По его словам, на данный момент лучшие результаты показали обучающиеся по направлению IT.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что не нужно торопить ребенка с выбором будущей профессии, так как рынок труда быстро меняется. Вместо этого она посоветовала погружать его в профессиональную среду.

