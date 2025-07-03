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03 июля 2025 в 16:03

Родителям посоветовали, как помочь ребенку с выбором профессии

HR-эксперт Лоикова посоветовала погружать ребенка в профессиональную среду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не нужно торопить ребенка с выбором будущей профессии, так как рынок труда быстро меняется, заявила «Москве 24» HR-эксперт Зулия Лоикова. Вместо этого она посоветовала погружать его в профессиональную среду.

Еще хуже, когда дело выбрано не по своей воле. Недавняя история: опытный врач из-за этого стал вести себя очень агрессивно с пациентами, раздражаться. И это естественная реакция в виде выгорания, ведь мужчина 80 часов в неделю делал то, что ему не нравится, — объяснила эксперт.

Лоикова порекомендовала посещать с ребенком профильные выставки, общаться со специалистами, проходить тесты на профориентацию и читать соответствующую литературу. Так ребенок может лучше понять специфику той или иной работы.

Ранее депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил сделать дешевле платное высшее образование для хорошистов. Он выступил с инициативой сделать дифференцированную шкалу платы в вузах в зависимости от баллов ЕГЭ.

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