Каллас объяснила, почему ЕС хочет экспроприировать российские активы Каллас: ЕС не сможет договориться о финансировании Украины за счет евробондов

Единственным приемлемым для Евросоюза способом финансирования Украины является экспроприация замороженных российских активов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. По ее словам, которые приводит ТАСС, европейские страны не смогут договориться о выпуске общих долговых обязательств — евробондов.

Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства, — отметила она.

Каллас добавила, что лидеры ЕС до конца недели должны принять решение по финансированию Украины. Она подчеркнула, что видит наиболее доступным вариантом выдачу «репарационного кредита».

Это все более сложно, но мы работаем, у нас еще есть несколько дней, — заключила дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ можно расценивать как противоправный акт. По ее словам, речь идет о грубом нарушении нормы международного права.