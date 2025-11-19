Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Знаете, что меня больше всего восхищает в северной кухне? Это удивительное умение создавать потрясающую выпечку из самых простых продуктов! Рогульки с картошкой — именно такое блюдо. Эти нежные ватрушки из ржаного теста с ароматной картофельной начинкой напоминают мне о карельских калитках, но имеют свой особый шарм. Они одновременно сытные и легкие, с тонким тестом и сочной начинкой. Это тот случай, когда проще не придумаешь, а результат поражает своей гармоничностью и глубиной вкуса.

Для теста вам понадобится: 300 г ржаной муки, 80 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 яйцо и 1 ч. л. соли. Для начинки: 600 г картофеля, 1 луковица, 30 мл растительного масла. Для заливки: 1 яйцо и 2 ст. л. сметаны. Замесите эластичное тесто из муки, растопленного масла, молока и яйца, дайте ему отдохнуть 30 минут. Картофель отварите и разомните в пюре, добавьте обжаренный лук. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты, в центр каждого выложите начинку и защипните края, оставив середину открытой. Смешайте яйцо со сметаной и смажьте рогульки. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом!

