Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:35

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что меня больше всего восхищает в северной кухне? Это удивительное умение создавать потрясающую выпечку из самых простых продуктов! Рогульки с картошкой — именно такое блюдо. Эти нежные ватрушки из ржаного теста с ароматной картофельной начинкой напоминают мне о карельских калитках, но имеют свой особый шарм. Они одновременно сытные и легкие, с тонким тестом и сочной начинкой. Это тот случай, когда проще не придумаешь, а результат поражает своей гармоничностью и глубиной вкуса.

Для теста вам понадобится: 300 г ржаной муки, 80 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 яйцо и 1 ч. л. соли. Для начинки: 600 г картофеля, 1 луковица, 30 мл растительного масла. Для заливки: 1 яйцо и 2 ст. л. сметаны. Замесите эластичное тесто из муки, растопленного масла, молока и яйца, дайте ему отдохнуть 30 минут. Картофель отварите и разомните в пюре, добавьте обжаренный лук. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты, в центр каждого выложите начинку и защипните края, оставив середину открытой. Смешайте яйцо со сметаной и смажьте рогульки. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Общество
Пыль с кухонных шкафов больше не сметаю: ложку копеечного средства мешаю с водой — гениальный трюк
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Общество
Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Общество
Цветок для северных регионов с суровым климатом: не боится возвратных заморозков, устойчив к ветрам
Ванильно-шоколадный кекс для осеннего чаепития: рецепт, который согреет ноябрьскими вечерами
Общество
Ванильно-шоколадный кекс для осеннего чаепития: рецепт, который согреет ноябрьскими вечерами
Пирожные «Вупи пай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут
Общество
Пирожные «Вупи пай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут
выпечка
кулинария
рецепты
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.