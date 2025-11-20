Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине

Руководство Украины начинают дергать за ниточки из-за океана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, президент США Дональд Трамп говорил, что только Вашингтон дал Киеву $300 млрд в качестве помощи. Однако в коррупционном скандале речь идет лишь о $100 млн, обратил внимание Лукашенко.

Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти $100 млн. А важно — вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. Это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент добавил, что главой Украины Владимиром Зеленским управляли в прошлом, а сейчас «тем более». Лукашенко обратил внимание, как политику будто диктуют «этого убери, этого» и так далее. Глава республики убежден, что и Зеленского отстранят таким же образом.

Ранее стало известно, что президент Украины фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича о коррупции. В НАБУ уточнили, что министр энергетики Герман Галущенко покрывал предпринимателя. Так он получал некую выгоду от Зеленского.