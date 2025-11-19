Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка

Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка. Хотите перенестись на солнечные греческие острова, не выходя из кухни? Эта мусака станет вашим кулинарным путешествием! Многослойная запеканка с баклажанами, фаршем и нежнейшим соусом бешамель — настоящее произведение искусства. Блюдо, которое восхищает и согревает душу.

Нарежьте 2 баклажана и 3 картофелины кружочками, обжарьте до мягкости на оливковом масле. 500 грамм говяжьего фарша обжарьте с луком и чесноком, добавьте 3 натертых помидора без кожицы и тушите 15 минут. Для соуса растопите 50 грамм сливочного масла, введите 50 грамм муки, постепенно влейте 500 мл молока, постоянно помешивая. Доведите до густоты, снимите с огня и добавьте яйцо и щепотку мускатного ореха. В форму выложите слоями: картофель, фарш с петрушкой, баклажаны. Залейте соусом бешамель и запекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Дайте мусаке 15 минут отдохнуть — тогда ее будет идеально резать!

