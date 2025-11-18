Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели

Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели. Хотите попробовать знакомое блюдо в необычном исполнении? Эти голубцы с картофельной начинкой и мясным фаршем получаются особенно сочными, ароматными и отлично держат форму! Запекание в духовке делает вкус более насыщенным, а легкий томатный соус добавляет пикантности. Идеальный вариант для уютного домашнего ужина.

Подготовьте капустные листья: снимите верхние, пробланшируйте каждый лист в кипятке 0,5–1 минуту до мягкости. Одну крупную картофелину (или две средние — около 300–350 г) натрите на мелкой или средней терке. Слегка отожмите, чтобы убрать лишний сок. Добавьте 300 г сырого мясного фарша. Обжарьте 60 г лука и 60 г моркови на растительном масле до мягкости и вмешайте треть зажарки в начинку. Посолите и поперчите по вкусу — получится сочная ароматная масса.

Разложите начинку на капустные листья и заверните плотные аккуратные конвертики. Уложите голубцы в форму для запекания. Смешайте 50 г томатной пасты с 300 мл воды, добавьте лавровый лист и залейте голубцы соусом. Запекайте при 180 °C 40–50 минут, пока начинка полностью не приготовится. Подавайте горячими, поливая томатным соусом и украшая свежей зеленью.

