Запеканка «Капустная лентяйка»: сочная, вкусная и без лишних хлопот! Никаких слоев, все смешал — и в духовку

Запеканка «Капустная лентяйка»: сочная, вкусная и без лишних хлопот! Никаких слоев, все смешал — и в духовку

Запеканка «Капустная лентяйка»: сочная, вкусная и без лишних хлопот! Никаких слоев, все смешал — и в духовку. Мечтаете о сытном и вкусном ужине, но не хотите проводить полдня на кухне? Эта запеканка станет вашим лучшим помощником! Она сочетает в себе нежность капусты, сочность мясного фарша и аппетитную сырную корочку. Минимум подготовки — максимум удовольствия для всей семьи!

Начните с 500 граммов белокочанной капусты: нашинкуйте ее и слегка обжарьте на сковороде до мягкости. Отдельно обжарьте 400 граммов мясного фарша с одной измельченной луковицей до румяного цвета, посолите и поперчите по вкусу. В большой миске соедините капусту, фарш, добавьте 2 яйца и 3 столовые ложки сметаны. Тщательно перемешайте до однородности. Переложите массу в смазанную маслом форму, сверху щедро посыпьте 120 граммами тертого сыра. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Аромат, который наполнит вашу кухню, соберет всех домочадцев за столом еще до готовности! Подавайте со свежей зеленью или сметаной.

Ранее мы готовили картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые.