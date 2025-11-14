Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 21:30

Запеканка «Капустная лентяйка»: сочная, вкусная и без лишних хлопот! Никаких слоев, все смешал — и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запеканка «Капустная лентяйка»: сочная, вкусная и без лишних хлопот! Никаких слоев, все смешал — и в духовку. Мечтаете о сытном и вкусном ужине, но не хотите проводить полдня на кухне? Эта запеканка станет вашим лучшим помощником! Она сочетает в себе нежность капусты, сочность мясного фарша и аппетитную сырную корочку. Минимум подготовки — максимум удовольствия для всей семьи!

Начните с 500 граммов белокочанной капусты: нашинкуйте ее и слегка обжарьте на сковороде до мягкости. Отдельно обжарьте 400 граммов мясного фарша с одной измельченной луковицей до румяного цвета, посолите и поперчите по вкусу. В большой миске соедините капусту, фарш, добавьте 2 яйца и 3 столовые ложки сметаны. Тщательно перемешайте до однородности. Переложите массу в смазанную маслом форму, сверху щедро посыпьте 120 граммами тертого сыра. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Аромат, который наполнит вашу кухню, соберет всех домочадцев за столом еще до готовности! Подавайте со свежей зеленью или сметаной.

Ранее мы готовили картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые.

Проверено редакцией
Читайте также
К мясу, картошечке или плову — эта капуста творит чудеса с любым блюдом: мой рецепт идеальной закуски
Общество
К мясу, картошечке или плову — эта капуста творит чудеса с любым блюдом: мой рецепт идеальной закуски
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Общество
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Хватит 100 лет жарить котлеты в тонне масла: приготовьте куриные гнезда с грибами — простой рецепт в духовке
Общество
Хватит 100 лет жарить котлеты в тонне масла: приготовьте куриные гнезда с грибами — простой рецепт в духовке
Самый лучший фарш для котлет! Секретный ингредиент, лайфхаки и советы
Семья и жизнь
Самый лучший фарш для котлет! Секретный ингредиент, лайфхаки и советы
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Семья и жизнь
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
капуста
фарш
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.