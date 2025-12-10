Картошку больше не жарю. Делаю ирландский «чамп» с зеленым луком и маслом. Облако нежности с пикантными нотками

Надоело безвкусное и вязкое картофельное пюре из сухого порошка, которое лишь отдаленно напоминает настоящий домашний гарнир? Пора вернуть картошке ее честь и благородство, приготовив блюдо, которое веками согревало ирландские дома. Ирландский «чамп» — это не просто пюре, это воплощение уюта и простой сельской мудрости. Облако нежности, в котором идеально сочетается сливочный вкус картофеля, пикантная острота мелко нарезанного зеленого лука и насыщенный аромат настоящего сливочного масла. Это гарнир, который смело может стать главным героем ужина, даря ощущение сытости и тепла.

Вам понадобится: 1 кг рассыпчатого картофеля, крупный пучок зеленого лука (около 100 г), 150 мл горячего молока, 100 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте, очистите и нарежьте крупными кусками. Отварите в подсоленной воде до полной готовности, примерно 20–25 минут. Пока картофель варится, подготовьте лук. Зеленый лук мелко нарежьте, включая белую и зеленую части. Растопите половину сливочного масла (50 г) в небольшой сковороде и слегка обжарьте в нем лук на среднем огне 2-3 минуты, чтобы он смягчился, но не потерял яркий цвет и аромат. Слейте воду с готового картофеля и дайте ему пару минут обсохнуть в кастрюле. Затем разомните картофель в пюре толкушкой или специальным прессом. В горячее пюре влейте теплое молоко, добавьте оставшееся сливочное масло и взбивайте до получения воздушной, однородной массы. Аккуратно вмешайте обжаренный зеленый лук вместе с маслом, в котором он готовился. Подавайте «чамп» горячим, сделав в середине углубление и положив туда дополнительный кусочек сливочного масла, чтобы он медленно таял.

