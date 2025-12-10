Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Никаких больше лодочек и драников! Запекаю картофель головками со сметаной и зеленью. Нежнее нежного, а готовится само

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от однообразного картофельного пюре, которое требует постоянного помешивания и все равно часто получается комковатым или водянистым? Пора открыть для себя идеальный гарнир, который готовится практически без вашего участия, но по нежности превосходит даже самый удачный кулинарный эксперимент. Запеченный целиком молодой картофель в сметанно-зеленой шубке — это волшебство простоты. В духовке сметана превращается в золотистую, ароматную корочку, пропитывая верхние слои картофеля, в то время как его сердцевина доходит до состояния воздушного, тающего во рту облака. Это блюдо — гениальный обман: гости подумают, что вы колдовали на кухне, хотя на самом деле все делала духовка.

Вам понадобится: 800–1000 г молодого картофеля примерно одинакового размера, 200 г густой сметаны, большой пучок укропа и петрушки (около 50 г), 3 зубчика чеснока, соль, черный перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель тщательно вымойте щеткой, но не чистите. Если клубни крупные, разрежьте их пополам. В глубокой миске смешайте сметану, мелко рубленную зелень, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Обваляйте каждый картофельный клубень в этом соусе, чтобы он полностью покрылся зеленой «шубкой». Выложите картофель в один слой в форму для запекания, выстланную пергаментом. Отправьте в духовку на 40–50 минут. Критерий готовности — картофель должен легко протыкаться вилкой, а сверху — образоваться румяная, аппетитная корочка. Подавайте сразу, пока он не остыл. Это блюдо самодостаточно и не требует дополнительных соусов.

