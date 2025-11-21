Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:13

«Писал куратор»: агент Киева признался в попытке устроить теракт на Кубани

В Краснодаре планировавший подрыв ж/д путей украинец дал признательные показания

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Читайте нас в Дзен

Задержанный правоохранителями украинец, планировавший подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, дал признательные показания, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Мужчина рассказал, что куратор из СБУ давал ему «максимально простые и лаконичные инструкции».

Писал куратор ТЗ (техническое задание. — NEWS.ru), я отвечал. У меня спрашивали срок, когда я могу сделать, мне объяснялось ТЗ, схрон, то есть максимально простые, лаконичные инструкции. Я подтверждал, — отметил он.

Уточняется, что в целях конспирации украинец запоминал всю информацию наизусть и удалял переписки. В специально оборудованном тайнике оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, которое предназначалось для подрыва железной дороги.

Ранее сообщалось, что украинец, проживавший на территории Краснодарского края, прошел вербовку через запрещенную социальную сеть. Куратор из СБУ поручил ему сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону СВО. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств».

теракты
Краснодар
СБУ
Украина
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Подросток в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.