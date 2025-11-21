«Писал куратор»: агент Киева признался в попытке устроить теракт на Кубани В Краснодаре планировавший подрыв ж/д путей украинец дал признательные показания

Задержанный правоохранителями украинец, планировавший подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, дал признательные показания, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Мужчина рассказал, что куратор из СБУ давал ему «максимально простые и лаконичные инструкции».

Писал куратор ТЗ (техническое задание. — NEWS.ru), я отвечал. У меня спрашивали срок, когда я могу сделать, мне объяснялось ТЗ, схрон, то есть максимально простые, лаконичные инструкции. Я подтверждал, — отметил он.

Уточняется, что в целях конспирации украинец запоминал всю информацию наизусть и удалял переписки. В специально оборудованном тайнике оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, которое предназначалось для подрыва железной дороги.

Ранее сообщалось, что украинец, проживавший на территории Краснодарского края, прошел вербовку через запрещенную социальную сеть. Куратор из СБУ поручил ему сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону СВО. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств».