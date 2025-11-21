Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?

В Подмосковье мужчину заподозрили в том, что он похищал и убивал девушек, которых находил по объявлению о найме няни для ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Ловушка для няни

По данным СМИ, 46-летний житель Белгородской области в начале ноября создал объявление о поиске няни для своего сына. Девушек, которые на него откликались, он, предположительно, насиловал и убивал.

С заявлением о пропаже в ноябре обратились сразу две женщины — мать 19-летней жительницы Королева и сестра 25-летней москвички. Предполагается, что обе девушки оказались в ловушке, когда пришли на собеседование в дом обвиняемого в СНТ «Звезда».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Следствие установило, что в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней жительницы подмосковного города Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого, расположенный в Подмосковье, при этом одна девушка пропала 27 июля, вторая — 27 октября текущего года», — подтвердили в СКР.

Накачивал наркотиками

Одной из жертв преступника удалось от него сбежать, девушку нашли в больнице Волгоградской области. На допросе девушка заявила, что мужчина угрозами и насилием склонял ее к употреблению наркотиков.

Всех своих жертв он находил по объявлению, после девушки приезжали к нему домой и становились заложницами. Известно также, что мужчина подвергал насилию свою жену и заставлял употреблять наркотики.

Мужчина заключен под стражу, местонахождение двух пропавших девушек до сих пор неизвестно.

Сын с ПТСР

Telegram-канал Baza утверждает, что девятилетний сын задержанного, возможно, стал свидетелем преступлений, предположительно совершенных его отцом. Психологи, опросившие мальчика, обнаружили у него выраженные признаки ПТСР: сильную запуганность, шрамы и травмы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным канала, садист заставлял ребенка наблюдать за насилием и применял силу, если тот сопротивлялся. Однако данный факт пока не доказан следователями.

Также установлено, что отец регулярно давал мальчику некий «невкусный сок», после которого тот надолго терял сознание. Сейчас с ребенком работают психологи и врачи, а следствие проверяет соцслужбы на предмет халатности.

Сейчас мужчина проходит комплексное психолого-психиатрическое обследование, результаты которого определят дальнейшую судьбу обвиняемого. При подтверждении расстройства личности фигурант дела может быть направлен на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение вместо отбывания срока в исправительной колонии. Расследование дела продолжается, вина задержанного официально не подтверждена.

