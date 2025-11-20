Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену

Под Владимиром суд разберется в деле против местного жителя, который едва не убил бывшую супругу. Женщина поверила, что экс-муж хочет повидаться с их общими детьми, и попала в ловушку абьюзера — была жестоко избита. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

Попросил повидаться с детьми

Прокурор Камешковского района Владимирской области утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя деревни Новая Быковка. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметов в качестве оружия, а также в угрозе убийством.

По версии следствия, 31 октября 2024 года бывшая жена приехала к нему с детьми двух и пяти лет по его просьбе повидаться с ними. Однако, увидев, что он пьян, женщина решила уехать, что спровоцировало ссору.

«Установлено, что 31 октября прошлого года бывшая жена обвиняемого вместе с дочерью и сыном двух и пяти лет соответственно приехала в дом последнего в деревне Новая Быковка, поскольку мужчина ранее просил повидаться с детьми», — рассказали в прокуратуре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затащил в гараж и бил дрелью

Женщина вышла в гараж, чтобы позвонить старшему сыну и попросить забрать ее. Мужчина последовал за ней, ударил кулаком по лицу, сбив с ног, и продолжил избивать руками, ногами, а затем — металлическими стульями и досками.

Затем он стал бросать в нее металлические инструменты и нанес не менее 10 ударов рукоятью дрели. После этого мужчина ушел в дом, а женщина добралась до ванной, чтобы привести себя в порядок и не напугать детей.

Однако мужчина вскоре вошел туда и продолжил избиение кулаками и ногами. После он нанес не менее восьми ножевых ранений, передает прокуратура региона.

Угрожал старшему сыну

Старший сын женщины приехал на помощь, но мужчина угрожал ему ножом, высказал угрозу убийством и вытолкнул на улицу, после чего заперся в доме. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС, которые задержали злоумышленника.

В результате нападения женщина получила множественные тяжкие телесные повреждения, включая сотрясение мозга, переломы костей лицевого скелета и основания черепа, что привело к неизгладимому обезображиванию лица.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд для рассмотрения по существу.

