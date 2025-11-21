Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти Школьник погиб в ДТП с эвакуатором в Ленинградской области

Водитель эвакуатора сбил подростка в деревне Яльгелево Ленинградской области и скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба регионального отделения МВД РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, ребенок скончался на месте. Виновника ДТП позднее задержали и доставили в отдел полиции.

Водитель, управляя эвакуатором, случайно зацепил лапой автомобиля подростка, — говорится в сообщении.

Ранее во Владивостоке 91-летняя бабушка выпала из автобуса при посадке, после чего транспортное средство переехало ей ногу. Инцидент произошел во вторник, 18 ноября, в Первомайском районе города в районе дома 29 на улице Сахалинской. Правоохранители не выявили у водителя признаков опьянения.

До этого пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области. Всем раненым оказали медицинскую помощь, следователи возбудили уголовное дело. Как отметили в региональном управлении СК РФ, в автобусе находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.