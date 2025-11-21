Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг

В мэрии Новосибирска заказчикам недостроенных индивидуальных домов разрешили провести митинг, сообщает «Сиб.фм». Участие в нем примут несколько десятков семей.

Сообщается, что жители региона уже перечислили компаниям большую часть средств, однако работы встали. Некоторым приходится платить ипотеку и аренду за жилье одновременно.

Митинг заявлен на 50 человек — в нем примут участие заказчики нескольких строительных фирм. В мэрии отметили, что ответственность за соблюдение закона на митинге ляжет на самих участников, представителей муниципальных властей и органы правопорядка.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при сдвиге сроков сдачи жилья более чем на два месяца дольщики могут расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги. Однако многие предпочитают дождаться сдачи дома, рассчитывая, что перенос сроков окажется незначительным и жилье все-таки будет получено.