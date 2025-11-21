Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:08

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Предупреждение синоптиков будет действовать до 02:00.

Предстоящим вечером и в первую половину ночи в отдельных районах столицы и Подмосковья ожидается туман, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что в ночь на 22 ноября в столице могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит плюс два градуса в Москве и минус один — плюс четыре градуса в Подмосковье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что максимальная температура воздуха в Москве 18 ноября могла достичь плюс 10 градусов. Предыдущий рекорд тепла в этот день был установлен 80 лет назад. В 1940 году температура воздуха составляла 9,4 градуса тепла.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что декабрьские морозы были зафиксированы в столичном регионе в ночь на 16 ноября. Он отметил, что в Бутово температура опускалась почти до -7 градусов. Это была самая холодная ночь этой осени.

