Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 21 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 21 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Бои за 25-тысячный Купянск шли много месяцев. В ходе упорных боев российские войска зашли в Купянск с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, двинулись дальше. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. А в сентябре уже в третий раз за этот конфликт российская армия провернула операцию „Труба“, во многом предопределив судьбу гарнизона Купянска. Подразделения группировки „Запад“ проникли в город по трубе магистрального газопровода. Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Противника застигли врасплох, зашли ему в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, в которой штурмовые группы перебрасываются в место назначения под землей. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку эта территория опутана сетью крупных газовых магистралей», — отметил военкор Александр Коц.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, далее пошла планомерная зачистка городских районов, Минобороны РФ в ежедневном режиме докладывало о занятии отдельных улиц и кварталов.

«В ходе тяжелой боевой работы сопротивление противника удалось сломить. Теперь весь правый (западный) берег реки Оскол от Купянска и до границы с Россией находится под контролем российской армии. Купянск расположен на важном перекрестке, от которого зависела логистика ВСУ на востоке Харьковской области. Его потеря резко осложнит возможности противника по переброске войск вдоль линии фронта и нарушит его снабжение. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, откроется прямой путь на Волчанск с юга — навстречу группировке „Север“», — подчеркнул он.

Коц обратил внимание, что российские войска смогут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.

«Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ в Донбассе. Кроме того, Купянск является подходящим плацдармом для наступления на Волхов Яр и с этого рубежа — на Балаклею с севера. Ее освобождение фактически нивелирует завоевания противника на Харьковщине в 2022-м. В ответ на сливы в соцсетях всевозможных „мирных планов“ армия России берет райцентры. Зеленский может сколько угодно воротить нос от переговоров, но его уже предупреждали: дальше условия будут еще жестче», — добавил военкор.

Военный эксперт Геннадий Алехин также сделал предположение, куда дальше могут наступать ВС РФ.

«Создаются условия для дальнейшего нашего продвижения вглубь территории Харьковской области. Вариантов вижу несколько: на Шевченково (важнейший транспортный узел на пути к Изюму, Балаклее, который, в общем-то, прикрывает Славянск и Краматорск) через Великий Бурлук для соединения с группировкой „Север“ в районе Волчанска. Кстати, к этому часу штурмовые подразделения группировки войск „Север“ завершают зачистку Волчанска. Там уже под нашим контролем село Цегельное. Вроде бы такое неприметное, но оттуда наши штурмовики могут наносить удары в сторону селения Вильчи, перерезая одну из основных дорог снабжения ВСУ с твердым покрытием: Волчанск — Старый Салтов — Харьков», — рассказал он.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении продолжается продвижение ВС РФ на всех участках наступления в Харьковской области.

«Авиация ВКС РФ и расчеты ударных БПЛА „Герань-2“ результативно отработали по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ. Противник продолжает отступать и несет потери. В Волчанске штурмовые подразделения „северян“ продвинулись на четырех участках в восточном направлении. Общее продвижение составило 450 м. Большая часть города под контролем ВС РФ. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ заняли три опорных пункта и продвинулись на 400 м. ВСУ испытывают трудности с оборудованием укреплений и оборонительных позиций. Во многих подразделениях снабжение стройматериалами по линии службы тыла приостановлено», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

