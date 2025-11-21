Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 10:22

«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска

Военэксперт Дандыкин: освобождение Купянска значительно улучшит ситуацию в ЛНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Освобождение Купянска Вооруженными силами России имеет стратегическое значение для безопасности ЛНР, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, город был важнейшим логистическим пунктом и укрепрайоном для ВСУ, а его взятие под контроль позволяет РФ отодвинуть зону безопасности от Белгородской области.

Купянск — это важнейший логистический пункт и транспортный узел в восточной части Харьковской области. С его освобождением у нас теперь есть возможность побыстрее взять под контроль Волчанск. Плюс город имеет стратегическое значение для безопасности ЛНР. Это приграничье, мы отодвигаем буферную зону на десятки километров от Белгородской области. И, в принципе, Купянск был весьма укрепленным районом, который ВСУ долго держали, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что бои за город были крайне тяжелыми из-за его географического положения. По словам Дандыкина, местность в районе Купянска, разделенного рекой Оскол, является сложной для ведения наступательных действий. Военэксперт подчеркнул, что преодоление такого укрепленного рубежа силами российских военных стало возможным благодаря проявленному мужеству и героизму.

Вести бои в Купянске было очень тяжело, так как это сложная местность. Купянск расположен на реке Оскол, которая делит город на две части. Наши ребята проявили мужество и героизм, бои шли долго. Я считаю, по крайней мере в этом году, освобождение Купянска — это крупнейший успех, — резюмировал Дандыкин.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили до трех тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тысяч бойцов, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

Купянск
Россия
СВО
ЛНР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
