Российские войска уничтожили до трех тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тысяч солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до трех тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники, — сказал собеседник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол, отметил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных и пытаются усилить другие направления.