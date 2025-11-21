Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 02:44

ВС РФ уничтожили тысячи солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска

ВС РФ ликвидировали три тысячи солдат ВСУ, пытающихся вырваться из Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска уничтожили до трех тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тысяч солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до трех тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники, — сказал собеседник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол, отметил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных и пытаются усилить другие направления.

военные
ВСУ
ВС РФ
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Вильфанд рассказал о площади снежного покрова в России
День психолога: чествуем специалистов по душевному здоровью
США пригрозили России новыми санкциями
«Протрезвели»: киевляне назвали русский родным, «мова» уже даром не нужна
Аэропорты Саратова и Тамбова экстренно прекратили полеты
Солдаты КНДР пересекли границу с Южной Кореей
ВС РФ уничтожили тысячи солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска
ЕС рассматривает возможность возглавить подготовку палестинской полиции
Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте
«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине
Журналисты раскрыли преступные методы украинской армии
США сливают Зеленского: кто станет новым президентом Украины
Освобождение Купянска, главная цель РФ, СВО: заявления Путина и Герасимова
В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским плана по Украине
Стало известно о последствиях запрета программ лояльности на маркетплейсах
Фаза Луны сегодня, 21 ноября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?
«Шаг за шагом»: российские военные продолжают работу под Купянском
Погребняк устроила роскошный праздник в Эмиратах
Кадышева уйдет из «Золотого кольца»? Заменит ли ее сын, правда о здоровье
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.