Россиянин облил жену кипящей едой после семейной ссоры В Бурятии мужчина вылил кипящее жаркое на голову жены

Мужчина облил жену кипящим жарким в Закаменском районе Бурятии, пострадавшая получила ожоги лица и шеи, сообщил Telegram-канал Babr Mash. В отношении 63-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруга стала упрекать его за поведение, но мужчина не нашел аргументов для оправдания и схватил горячую сковороду с тушеным мясом и вылил на жену. Россиянка самостоятельно вызвала скорую помощь.

В больнице у пострадавшей диагностировали ожоги лица и шеи. Выяснилось, что ранее супруг уже угрожал женщине расправой.

