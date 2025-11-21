Международный муниципальный форум стран БРИКС
Россиянин облил жену кипящей едой после семейной ссоры

В Бурятии мужчина вылил кипящее жаркое на голову жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина облил жену кипящим жарким в Закаменском районе Бурятии, пострадавшая получила ожоги лица и шеи, сообщил Telegram-канал Babr Mash. В отношении 63-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруга стала упрекать его за поведение, но мужчина не нашел аргументов для оправдания и схватил горячую сковороду с тушеным мясом и вылил на жену. Россиянка самостоятельно вызвала скорую помощь.

В больнице у пострадавшей диагностировали ожоги лица и шеи. Выяснилось, что ранее супруг уже угрожал женщине расправой.

Ранее стало известно, что полиция задержала жителя Якутска, подозреваемого в поножовщине на пересечении Кирилловской и 10-й Советской улиц. Один из участников поножовщины ранил другого мужчину и сбежал. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на месте 37-летнего пострадавшего с ножевым ранением груди. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В тот же день был задержан подозреваемый, им оказался 24-летний житель Якутска.

