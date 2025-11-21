В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников

Полицейские задержали 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, снимавшего квартиры для телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Через размещенное в помещениях оборудование каждые сутки проходило свыше четырех тысяч звонков.

Фигурант, действуя в интересах группы, находящейся на территории Украины, арендовал квартиры, в которые через курьерскую службу доставлялось оборудование, позволявшее участникам вести множественные звонки и иные коммуникации с потенциальными потерпевшими с целью хищения имущества, — говорится в сообщении.

Ранее в киберполиции посоветовали удалить заброшенные аккаунты и компрометирующую информацию, чтобы избежать шантажа. Дополнительные меры включают мониторинг утечек, настройку приватности в соцсетях и очистку почты от писем со старыми паролями и логинами.

До этого в МВД России сообщили о мошенниках, которые, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, рассылают сообщения с просьбой подтвердить персональные данные. Их цель — собрать информацию для кражи денежных средств. Правоохранители предупредили о необходимости быть осторожными и не предоставлять паспортные данные, СНИЛС или ссылки на профиль на «Госуслугах».