Раскрыто, зачем Трамп стремится разрешить украинский кризис на самом деле Азаров: Трамп хочет разрешить украинский кризис и перейти к соперничеству с КНР

Президент США Дональд Трамп стремится завершить украинский кризис для сокращения расходов и концентрации на соперничестве с Китаем, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. Бывший глава правительства отметил, что американской администрации требуется мирное соглашение в связи с утратой промышленного лидерства и необходимостью решения внутренних проблем.

США нужен мирный договор, так как администрация Трампа реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю, производящему промышленной продукции в два раза больше, — написал Азаров.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о готовности России к переговорному процессу для мирного разрешения украинского кризиса. Данное заявление прозвучало в связи с информацией о новом плане, разработанном администрацией Трампа, при этом парламентарий уточнил, что пока доступны лишь сведения, просочившиеся в средства массовой информации.

Кроме того, директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о стремлении Москвы к скорейшему разрешению украинского кризиса на выдвигаемых ею условиях. Он акцентировал внимание, что российская сторона отдает предпочтение дипломатическому пути улаживания конфликта.