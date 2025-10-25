Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 03:58

Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине

Дмитриев: Россия хочет быстро и дипломатически завершить конфликт на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru

Россия стремится к скорейшему урегулированию украинского кризиса, но на своих условиях, заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью CNN. Он подчеркнул, что Москва предпочитает уладить конфликт дипломатическим путем.

По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности. Спецпредставитель подчеркнул, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту <...> Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически, — сказал он.

Как сообщил источник телеканала, Дмитриев намерен встретиться со спецпредставителем американского президент Стивом Уиткоффом «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией». Также российский дипломат проведет переговоры с представителем Республиканской партии Анной Паулиной Луной.

Ранее глава ФРПИ заявил, что западные санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику. По словам Дмитриева, ограничительные меры скорее приведут к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что позиция Москвы состоит в необходимости уважения национальных интересов России.

Кирилл Дмитриев
США
Россия
Украина
