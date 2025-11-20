В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине

Россия готова к переговорам для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий корреспонденту NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал информацию о новом плане, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Слуцкого, пока имеются только утечки в СМИ.

Россия исходит из базиса договоренностей, достигнутых в Анкоридже на саммите Россия — США, — подчеркнул политик.

Слуцкий заявил, что продвижение ВС РФ на поле боя невозможно остановить поставками западного вооружения Киеву. При этом он добавил, что Россия выступает против договоренностей, которые могут быть использованы как ширма для перевооружения ВСУ. Он напомнил, что Москва выступает за установление прочного мира, а не призрачных договоренностей.

Россия за мир и глобальную безопасность, а не бесконечное затягивание конфликта, — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, российская сторона готова к переговорам с учетом национальных интересов России и территориальных реалий на земле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что любое время подходит для мирного урегулирования конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли Москва настоящее время самым подходящим для решения украинского кризиса.