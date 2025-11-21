Крушение военного истребителя в Дубае попало на видео Истребитель потерпел крушение на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow

Самолет потерпел крушение на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow, сообщил ТАСС. По предварительной информации, речь идет об индийском многоцелевом истребителе Tejas. На месте происшествия видны крупные столбы черного дыма. О пострадавших в ЧП пока не сообщается.

Ранее частный самолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности Японии. Инцидент произошел утром 18 ноября неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. Никто из находившихся на борту людей не выжил. Возраст погибших пассажиров составлял от 50 до 70 лет.

До этого известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ в Восточно-Капской провинции ЮАР. Уточняется, что воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло на землю.

В начале ноября один член экипажа погиб и двое получили ранения в результате крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси. По данным медицинского центра при университете Вандербильта, ЧП случилось в округе Уилсон.