Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:33

Крушение военного истребителя в Дубае попало на видео

Истребитель потерпел крушение на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow

Крушение самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2025 Крушение самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2025 Фото: ТАСС
Читайте нас в Дзен

Самолет потерпел крушение на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow, сообщил ТАСС. По предварительной информации, речь идет об индийском многоцелевом истребителе Tejas. На месте происшествия видны крупные столбы черного дыма. О пострадавших в ЧП пока не сообщается.

Ранее частный самолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности Японии. Инцидент произошел утром 18 ноября неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. Никто из находившихся на борту людей не выжил. Возраст погибших пассажиров составлял от 50 до 70 лет.

До этого известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ в Восточно-Капской провинции ЮАР. Уточняется, что воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло на землю.

В начале ноября один член экипажа погиб и двое получили ранения в результате крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси. По данным медицинского центра при университете Вандербильта, ЧП случилось в округе Уилсон.

ОАЭ
Дубай
самолеты
Индия
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.