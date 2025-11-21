Погода в Москве в субботу, 22 ноября: ждать ли сильного снегопада и ветра

Погода в Москве в субботу, 22 ноября: ждать ли сильного снегопада и ветра

В Москве завтра, 22 ноября, прогнозируется сильный туман. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 22 ноября

По данным портала meteovesti.ru, в Москве в субботу, 22 ноября, в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем будет от +2 до +4 градусов, ветер слабый.

В Гидрометцентре РФ предупредили, что в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Предупреждение синоптиков будет действовать до 02:00.

«Предстоящим вечером и в первую половину ночи в отдельных районах столицы и Подмосковья ожидается туман», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также рассказывал, что во второй декаде ноября в российскую столицу придут ночные заморозки и начнется метеорологическая зима.

«В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до −2 градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабоотрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — сообщал он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 22 ноября

Meteovesti.ru пишут, что в субботу в Санкт-Петербурге ожидаются малооблачная погода и небольшой снег. На дорогах будет гололедица, ночью и днем — от −1 до +1 градуса, ветер западный умеренный.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также сообщил, что завтра во второй половине дня солнце появится в перерыве между двух циклонов.

«А циклоны следуют к нам с разных сторон, продолжая приносить осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в целом близкая к нулю градусов будет сохраняться и в предстоящие дни, да и на следующей неделе тоже. Суббота будет достаточно спокойная, только будет продолжать идти снег, мокрый снег, но с перерывами», — рассказал он в авторском Telegram-канале.

Читайте также:

Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать

Жена в Грузии, сильное похудение, новые фильмы: как живет Филипп Янковский

Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман