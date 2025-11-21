Водитель намеренно сбил велосипедистку, чтобы изнасиловать Во Франции мужчина на машине сбил женщину на велосипеде и попытался изнасиловать

Во французском Ренне водитель автомобиля преднамеренно сбил велосипедистку, чтобы изнасиловать ее, пишет Actu17. Инцидент произошел в тот момент, когда женщина возвращалась домой после занятий в театральном классе.

Пострадавшая громко кричала и оказывала сопротивление, что привлекло внимание нескольких свидетелей. Они вмешались в происходящее и прогнали нападавшего, после чего вызвали полицию. Преступник попытался скрыться, украв велосипед пострадавшей, но в конечном счете бежал пешком и вскоре был задержан правоохранительными органами.

Арестованный, находящийся под опекой, признал свою вину. Слушание по делу назначено на 12 января 2026 года в рамках отложенной процедуры, поскольку до этой даты должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза. До этого момента он будет находиться под стражей.

