21 ноября 2025 в 13:57

Водитель намеренно сбил велосипедистку, чтобы изнасиловать

Во Франции мужчина на машине сбил женщину на велосипеде и попытался изнасиловать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во французском Ренне водитель автомобиля преднамеренно сбил велосипедистку, чтобы изнасиловать ее, пишет Actu17. Инцидент произошел в тот момент, когда женщина возвращалась домой после занятий в театральном классе.

Пострадавшая громко кричала и оказывала сопротивление, что привлекло внимание нескольких свидетелей. Они вмешались в происходящее и прогнали нападавшего, после чего вызвали полицию. Преступник попытался скрыться, украв велосипед пострадавшей, но в конечном счете бежал пешком и вскоре был задержан правоохранительными органами.

Арестованный, находящийся под опекой, признал свою вину. Слушание по делу назначено на 12 января 2026 года в рамках отложенной процедуры, поскольку до этой даты должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза. До этого момента он будет находиться под стражей.

Ранее следственными органами была раскрыта серия изнасилований женщин и несовершеннолетних девочек, которые совершались на территории Москвы в 2000-х годах. Установлено, что причастным к данным преступлениям является 73-летний мужчина. После 20 лет с момента совершения преступлений ему предъявлено обвинение по 25 эпизодам насильственных действий.

Франция
изнасилования
нападения
велосипеды
