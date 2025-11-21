Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:55

В Британии раскрыли мрачную правду о тунце в супермаркетах

FT: британские супермаркеты продают добытый рабским трудом тунец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Крупнейшие британские супермаркеты продают тунец, выловленный с применением принудительного труда, сообщает Financial Times. Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении и фактическом рабстве на судах-поставщиках.

Как отмечает издание, многие поставки в сети Waitrose, Sainsbury«s, Tesco, Morrisons и Asda осуществляются с промыслов, где работников подвергают насилию и лишают нормальных условий труда. Рыбаки сообщают о принудительном удержании документов, обмане при выплате заработной платы и постоянных угрозах в свой адрес.

Правозащитные организации констатируют системный характер нарушений в этой отрасли. Согласно данным Международной организации труда, около 128 тыс. рыбаков по всему миру находятся в условиях принудительного труда, причем половина всех задокументированных случаев приходится на тунцовые промыслы.

Особенно тяжелые условия складываются на судах под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании, где работают тысячи мигрантов. Многочисленные интервью подтверждают случаи избиений, угроз ножом, удержания зарплаты и подделки документов.

Представители сетей Waitrose и Sainsbury„s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками. Власти Китая и Южной Кореи сообщили о расследовании указанных случаев и намерении ужесточить контроль над условиями труда.

Эксперты считают, что основной причиной эксплуатации стало стремление ретейлеров снизить себестоимость продукции. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля, включая прозрачность цепочек поставок и электронный мониторинг судов.

Ранее в Рыбном союзе сообщили, что производство рыбных консервов в России за три квартала 2025 года сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 139 тыс. тонн. Спад начался еще в июле, когда выпуск продукции резко уменьшился на 25% до 13,4 тыс. тонн.

Великобритания
супермаркеты
тунец
промысел
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег
Появились фото сгоревшего дотла в Петербурге Rolls-Royce
Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.