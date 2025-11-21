В Британии раскрыли мрачную правду о тунце в супермаркетах

Крупнейшие британские супермаркеты продают тунец, выловленный с применением принудительного труда, сообщает Financial Times. Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении и фактическом рабстве на судах-поставщиках.

Как отмечает издание, многие поставки в сети Waitrose, Sainsbury«s, Tesco, Morrisons и Asda осуществляются с промыслов, где работников подвергают насилию и лишают нормальных условий труда. Рыбаки сообщают о принудительном удержании документов, обмане при выплате заработной платы и постоянных угрозах в свой адрес.

Правозащитные организации констатируют системный характер нарушений в этой отрасли. Согласно данным Международной организации труда, около 128 тыс. рыбаков по всему миру находятся в условиях принудительного труда, причем половина всех задокументированных случаев приходится на тунцовые промыслы.

Особенно тяжелые условия складываются на судах под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании, где работают тысячи мигрантов. Многочисленные интервью подтверждают случаи избиений, угроз ножом, удержания зарплаты и подделки документов.

Представители сетей Waitrose и Sainsbury„s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками. Власти Китая и Южной Кореи сообщили о расследовании указанных случаев и намерении ужесточить контроль над условиями труда.

Эксперты считают, что основной причиной эксплуатации стало стремление ретейлеров снизить себестоимость продукции. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля, включая прозрачность цепочек поставок и электронный мониторинг судов.

