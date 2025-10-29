Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:51

В России сократилось производство одного продукта

В России на 1% снизилось производство рыбных консервов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство рыбных консервов в России за три квартала 2025 года сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 139 тысяч тонн, сообщили в Рыбном союзе. Спад начался еще в июле, когда выпуск продукции резко уменьшился на 25% до 13,4 тыс. тонн.

Розничные продажи этой категории товаров также продемонстрировали снижение. В первом полугодии 2025 года было продано на 7,8% меньше рыбных консервов в килограммах, чем годом ранее — 95,6 млн кг. При этом выручка производителей выросла на 9,2% и достигла 51,8 млрд рублей, что указывает на заметное подорожание продукции.

Статистика выявила разнонаправленные тенденции среди разных видов консервов. Спрос на кильку снизился на 14,8%, на сардину — на 10,3%, а на горбушу — значительно, на 45,6%. В противоположность этому, продажи консервированного тунца выросли на 39,7%, а скумбрии — на 12,7%. Аналитики отмечают, что тунец и скумбрия становятся все более популярными у российских потребителей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. По словам экономиста, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.

