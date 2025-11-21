Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 ноября, что с долларом, евро и юанем

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что курс рубля в ближайшей перспективе будет стабильным. Что об этом известно, какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 20 ноября?

Курс доллара, евро и юаня 20 ноября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 20 ноября, составляет 80,7321 рубля, евро — 92,6047 рубля, юаня — 11,2795 рубля.

Специалисты не ожидают, что по итогам IV квартала курс доллара превысит отметку в 90 рублей, в качестве базового прогноза называется диапазон 80–90 рублей. Силу рублю в последние месяцы придает сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ, которая, несмотря на недавнее снижение до 16,5%, продолжает делать рублевые активы привлекательными, считают аналитики.

Что будет с рублем в течение декабря

Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков обратил внимание на то, что рубль в последнее время демонстрирует устойчивость благодаря политике ЦБ РФ.

«Причина такого крепкого курса нацвалюты кроется в политике ЦБ. Резкого ослабления рубля не стоит ждать и в ближайшие два-три месяца. В ноябре доллар будет находиться в коридоре 77–82 рублей. На первый квартал 2026 года мы также смотрим достаточно консервативно по рублю. Так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, что приведет к паузе в цикле снижения», — пояснил он.

Андрей Клепач отметил, что российская валюта в ближайшей перспективе будет достаточно стабильной и резких падений по отношению к доллару и евро не прогнозируется.

«Рубль падать не собирается. Другое дело, что для экономики, и в том числе для лучшей защиты от всевозможных внешних шоков и потерь, лучше, если бы курс рубля был ниже. Народу лучше, когда будет больше доходов у бюджета и больше доходов у экспортеров. Потому что это заработные платы и другие вещи», — рассказал специалист NEWS.ru.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев предположил в беседе с aif.ru, что курс рубля в декабре может упасть на 5% на фоне предпраздничного роста расходов и последствий санкционного давления на экспортную выручку.

