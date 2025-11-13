Рубль обвалится? Курс сегодня, 13 ноября, что с долларом, евро и юанем

К концу года курс доллара может составить около 86 рублей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Андрей Верников. Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 13 ноября?

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 81,2852. Курс евро — 94,1893 рубля, а курс юаня — 11,3731 рубля.

Специалисты не ожидают, что по итогам IV квартала курс доллара значительно превысит отметку в 90 рублей, в качестве базового прогноза называется диапазон 80–90 рублей. Силу рублю в последние месяцы придает сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ, которая, несмотря на недавнее снижение до 16,5%, продолжает делать рублевые активы привлекательными, отмечают аналитики.

Что будет с рублем в течение декабря

По мнению Андрея Верникова, давление стороны торгового баланса на российскую валюту в течение последнего месяца года будет оказывать подготовка к новогодним праздникам.

«Я думаю, что традиционно все-таки давление на рубль будет оказано в ноябре и декабре, потому что будут предновогодние покупки. Так что серьезного падения доллара ждать не приходится. Но сейчас мы видим какое-то ослабление. Я полагаю, что мы можем увидеть 86 рублей за доллар на конец года», — пояснил он.

Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков уверен, что рубль в последнее время демонстрирует устойчивость благодаря политике ЦБ РФ.

«Причина такого крепкого курса нацвалюты кроется в политике ЦБ. Резкого ослабления рубля не стоит ждать и в ближайшие два-три месяца. В ноябре доллар будет находиться в коридоре 77–82 рублей. На первый квартал 2026 года мы также смотрим достаточно консервативно по рублю. Так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, что приведет к паузе в цикле снижения», — заявил Исаков.

Также главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что российская валюта в ближайшей перспективе будет достаточно стабильной и резких падений по отношению к доллару и евро не прогнозируется.

«Рубль падать не собирается. Другое дело, что для экономики, и в том числе для лучшей защиты от всевозможных внешних шоков и потерь, лучше, если бы курс рубля был ниже. <…> Народу лучше, когда будет больше доходов у бюджета и больше доходов у экспортеров. Потому что это заработные платы и другие вещи», — рассказал Клепач.

