Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 ноября: где сбои в России

Сегодня, 13 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, могут ли отключить интернет на постоянной основе?

Где в РФ не работает мобильный интернет 13 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 13 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из многих российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 13 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 15% — на Свердловскую область, 10% — на Новосибирскую область, 7% — на Хабаровский край, 5% — на Санкт-Петербург и Краснодарский край, 3% — на Ставрополье, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородскую, Воронежскую и Тульскую области, 2% — на Татарстан, Пермский край, Саратовскую, Тверскую, Челябинскую, Омскую и Ивановскую области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Калмыкии, Краснодарского края и Москвы.

Почему не работает мобильный интернет 13 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Уточняется, что ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка.

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Могут ли отключить мобильный интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Отмечается, что ограничения затронут только районы вокруг спецобъектов.

В большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Я думаю, что в большинстве регионов отключения мобильного интернета на постоянной основе не будет. Это связано с тем, что в каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета», — заявил он.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как восстановить доступ к интернету после возвращения из-за границы

Для российских абонентов установлен 24-часовой период охлаждения, который действует, если сим-карта не использовалась более 72 часов или после возвращения из международного роуминга.

Для восстановления доступа к мобильному интернету и СМС после возвращения абонента из-за границы ему необходимо подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Восстановить доступ можно самостоятельно в любое время после получения специальной ссылки от оператора связи.

