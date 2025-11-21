Магнитные бури сегодня, 21 ноября: что завтра, боли, проблемы с суставами

Сегодня, 21 ноября, вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Каков прогноз на завтра, что делать метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 ноября

По информации специалистов из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в пятницу, 21 ноября, геомагнитная обстановка на планете сохранится в спокойном состоянии.

Так, вероятность наступления геомагнитных возмущений на Земле составит 35%, а риск возникновения магнитных бурь дойдет до 31%. Значение Кр при этом начнет подниматься и подойдет к четырем единицам.

Специалисты добавили, что в субботу, 22 ноября, геомагнитная обстановка также будет спокойной.

Что делать метеозависимым людям в период магнитных бурь

Консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталия Савицкая объяснила, что метеочувствительность — это реакция организма на изменения погоды, к которым относятся колебания атмосферного давления, влажности, температуры или магнитные бури.

«Метеотропные реакции встречаются у 47−67% обследованных студентов и других возрастных групп. Это подчеркивает необходимость включения скрининга на метеочувствительность в программы диспансеризации», — рассказала она.

По словам Савицкой, такие люди в период солнечной активности сталкиваются с плохим сном, скачками артериального давления, мигренью. В группе риска также находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, суставов и нервной системы. Врач посоветовала им регулярно заниматься физическими упражнениями, поскольку ходьба на свежем воздухе, йога и плавание стабилизируют сосуды и повышают способность организма адаптироваться к погодным изменениям.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — порекомендовал специалист.

