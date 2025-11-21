Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:53

Магнитные бури сегодня, 21 ноября: что завтра, боли, проблемы с суставами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 21 ноября, вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Каков прогноз на завтра, что делать метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 ноября

По информации специалистов из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в пятницу, 21 ноября, геомагнитная обстановка на планете сохранится в спокойном состоянии.

Так, вероятность наступления геомагнитных возмущений на Земле составит 35%, а риск возникновения магнитных бурь дойдет до 31%. Значение Кр при этом начнет подниматься и подойдет к четырем единицам.

Специалисты добавили, что в субботу, 22 ноября, геомагнитная обстановка также будет спокойной.

Что делать метеозависимым людям в период магнитных бурь

Консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталия Савицкая объяснила, что метеочувствительность — это реакция организма на изменения погоды, к которым относятся колебания атмосферного давления, влажности, температуры или магнитные бури.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Метеотропные реакции встречаются у 47−67% обследованных студентов и других возрастных групп. Это подчеркивает необходимость включения скрининга на метеочувствительность в программы диспансеризации», — рассказала она.

По словам Савицкой, такие люди в период солнечной активности сталкиваются с плохим сном, скачками артериального давления, мигренью. В группе риска также находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, суставов и нервной системы. Врач посоветовала им регулярно заниматься физическими упражнениями, поскольку ходьба на свежем воздухе, йога и плавание стабилизируют сосуды и повышают способность организма адаптироваться к погодным изменениям.

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — порекомендовал специалист.

Читайте также:

Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз

Гибель родных на СВО, конфликт с сыном, Пугачева: как живет Сергей Зверев

Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров

новости
прогнозы
космос
магнитные бури
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Подросток в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил
Китай отдал десятки миллиардов рублей за один российский продукт
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.