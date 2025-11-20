Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:41

Магнитные бури сегодня, 20 ноября: что завтра, сонливость, стенокардия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 20 ноября, вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 ноября

По информации специалистов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в четверг, 20 ноября, геомагнитная обстановка будет стабильной.

Вероятность возникновения магнитной бури 20 ноября оценивается в 7%, вероятность геомагнитных возмущений — в 15%, а наиболее вероятным сценарием (с вероятностью 78%) является сохранение спокойного состояния магнитного поля.

Кроме того, 20 ноября геомагнитный индекс Kp снизится до 1,67, что говорит о спокойном состоянии магнитосферы.

Специалисты добавили, что в пятницу, 21 ноября, геомагнитная обстановка ожидается в пределах от трех до четырех баллов. По этой причине может быть незначительное проявление ухудшения самочувствия, особенно такое у метеочувствительных людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое влияние магнитные бури оказывают на людей

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что магнитная буря может вызывать у людей апатию и сонливость. Он порекомендовал не перегружаться работой при проявлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется сонливость, апатия, снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — пояснил Кондрахин.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, нужно снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — порекомендовал он в беседе с NEWS.ru.

