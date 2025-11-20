Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:35

Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии

МО Турции сообщило о транспортировке обломков C-130 на авиабазу в Кайсери

Обломки на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 Обломки на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Обломки военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции, потерпевшего крушение в Грузии, доставлены на авиабазу в Кайсери для детального исследования, сообщили в Министерстве обороны государства. Специалисты управления авиационного ремонта проведут тщательный анализ всех элементов конструкции воздушного судна.

Обломки нашего разбившегося самолета будут тщательно изучены в управлении авиационного ремонта [на базе ВВС] в Кайсери, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о крушении военно-транспортного самолета C-130 на грузинской территории. Согласно официальным данным, воздушное судно выполняло полет из Азербайджана.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении тщательного расследования причин катастрофы самолета. На заседании парламентской фракции правящей партии государственный лидер сообщил, что итоги работы будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.

Также МО страны сообщило о временном прекращении эксплуатации самолетов C-130 с 12 ноября после авиапроисшествия. Данная мера принята в предупредительных целях. Возобновление полетов данной авиатехники планируется после выполнения комплекса необходимых технических осмотров.

Турция
Грузия
самолеты
крушения
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.