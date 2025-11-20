Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии МО Турции сообщило о транспортировке обломков C-130 на авиабазу в Кайсери

Обломки военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции, потерпевшего крушение в Грузии, доставлены на авиабазу в Кайсери для детального исследования, сообщили в Министерстве обороны государства. Специалисты управления авиационного ремонта проведут тщательный анализ всех элементов конструкции воздушного судна.

Обломки нашего разбившегося самолета будут тщательно изучены в управлении авиационного ремонта [на базе ВВС] в Кайсери, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о крушении военно-транспортного самолета C-130 на грузинской территории. Согласно официальным данным, воздушное судно выполняло полет из Азербайджана.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении тщательного расследования причин катастрофы самолета. На заседании парламентской фракции правящей партии государственный лидер сообщил, что итоги работы будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.

Также МО страны сообщило о временном прекращении эксплуатации самолетов C-130 с 12 ноября после авиапроисшествия. Данная мера принята в предупредительных целях. Возобновление полетов данной авиатехники планируется после выполнения комплекса необходимых технических осмотров.