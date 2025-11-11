Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 15:56

Минобороны Турции отреагировало на авиакатастрофу у границ Азербайджана

Минобороны Турции: военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules Военно-транспортный самолет C-130 Hercules Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение на территории Грузии, сообщило Минобороны Турции в соцсети X. По данным ведомства, борт вылетел из Азербайджана. Анкара активно взаимодействует с Тбилиси, объявлена поисково-спасательная операция.

Военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение в Грузии. В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилась видеозапись, снятая у границы Грузии и Азербайджана, на которой видно, как терпит крушение летательный аппарат. При этом какие-либо детали в ролике рассмотреть сложно, видны лишь пикирующий борт и оторвавшийся от него обломок.

До этого стало известно, что ошибка пилотирования и техническая неисправность могли стать причиной трагического крушения вертолета в Дагестане. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ подтвердили, что рассматриваются и другие версии произошедшего.

