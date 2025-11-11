Минобороны Турции отреагировало на авиакатастрофу у границ Азербайджана Минобороны Турции: военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение на территории Грузии, сообщило Минобороны Турции в соцсети X. По данным ведомства, борт вылетел из Азербайджана. Анкара активно взаимодействует с Тбилиси, объявлена поисково-спасательная операция.

Военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение в Грузии. В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилась видеозапись, снятая у границы Грузии и Азербайджана, на которой видно, как терпит крушение летательный аппарат. При этом какие-либо детали в ролике рассмотреть сложно, видны лишь пикирующий борт и оторвавшийся от него обломок.

