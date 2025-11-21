Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:55

В одном регионе России жестко наказали педофила

В Удмуртии педофила приговорили к 18 годам колонии строгого режима

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд Удмуртии приговорил к 18 годам и одному месяцу лишения свободы 27-летнего жителя республики за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее судимый мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима по итогам рассмотрения всех представленных доказательств и заслушивания позиций сторон.

Суд принял во внимание тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства при определении меры наказания. Судебное заседание по этому делу проходило в закрытом режиме.

Ранее в Главном управлении МВД России по Тверской области сообщили о розыске мужчины, который последовал за 12-летней девочкой в автобус и начал к ней приставать. Согласно заявлению матери, обратившейся в полицию, вслед за ребенком в транспорт вошла пожилая пара, после чего неизвестный мужчина начал расспрашивать школьницу, касаясь ее груди.

Кроме того, стало известно, что блогер, обвиняемый в надругательствах над двумя школьницами в Москве, публиковал для своей аудитории нестандартные видеоматериалы. В данных записях он пропагандировал языческие верования, обращался к зрителям с использованием терминов «братья и сестры», при этом каждое видео начиналось с восхваления рода.

Удмуртия
педофилы
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.