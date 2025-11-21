В одном регионе России жестко наказали педофила

Верховный суд Удмуртии приговорил к 18 годам и одному месяцу лишения свободы 27-летнего жителя республики за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее судимый мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима по итогам рассмотрения всех представленных доказательств и заслушивания позиций сторон.

Суд принял во внимание тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства при определении меры наказания. Судебное заседание по этому делу проходило в закрытом режиме.

Ранее в Главном управлении МВД России по Тверской области сообщили о розыске мужчины, который последовал за 12-летней девочкой в автобус и начал к ней приставать. Согласно заявлению матери, обратившейся в полицию, вслед за ребенком в транспорт вошла пожилая пара, после чего неизвестный мужчина начал расспрашивать школьницу, касаясь ее груди.

Кроме того, стало известно, что блогер, обвиняемый в надругательствах над двумя школьницами в Москве, публиковал для своей аудитории нестандартные видеоматериалы. В данных записях он пропагандировал языческие верования, обращался к зрителям с использованием терминов «братья и сестры», при этом каждое видео начиналось с восхваления рода.