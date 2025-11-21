В Кремле предостерегли Киев от продолжения боевых действий Песков: продолжение Киевом боевых действий бессмысленно и опасно для него

Отказ Киева от мирного урегулирования и продолжение боевых действий бессмысленно и опасно для украинского руководства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пространство для самостоятельных решений у президента Украины Владимира Зеленского сокращается, сообщает ТАСС.

Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил. Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение [ими боевых действий] для них бессмысленно и опасно, — указал представитель Кремля.

Киеву необходимо принимать решение именно сейчас, не потом, добавил Песков. Он также отметил, что Россия сохраняет полную открытость к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Представитель Кремля подтвердил готовность Москвы к конструктивному диалогу по данному вопросу.

До этого Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о согласии президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Представитель российского руководства подчеркнул, что соответствующие сигналы в адрес Москвы на данный момент не поступали.