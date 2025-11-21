Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:28

В Кремле предостерегли Киев от продолжения боевых действий

Песков: продолжение Киевом боевых действий бессмысленно и опасно для него

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Отказ Киева от мирного урегулирования и продолжение боевых действий бессмысленно и опасно для украинского руководства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пространство для самостоятельных решений у президента Украины Владимира Зеленского сокращается, сообщает ТАСС.

Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил. Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение [ими боевых действий] для них бессмысленно и опасно, — указал представитель Кремля.

Киеву необходимо принимать решение именно сейчас, не потом, добавил Песков. Он также отметил, что Россия сохраняет полную открытость к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Представитель Кремля подтвердил готовность Москвы к конструктивному диалогу по данному вопросу.

До этого Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о согласии президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Представитель российского руководства подчеркнул, что соответствующие сигналы в адрес Москвы на данный момент не поступали.

Украина
Россия
Дмитрий Песков
боевые действия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег
Появились фото сгоревшего дотла в Петербурге Rolls-Royce
Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.